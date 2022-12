Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) a respins, joi, aderarea Romaniei la spatiul Schengen, dupa votul impotriva dat de Austria. Drept urmare, romanii au inceput boicotarea companiilor austriece.

- Din ce in ce mai mulți cantareți ambulanți au inceput sa apara pe strazile aglomerate ale Clujului, mai ales acum, in preajma sarbatorilor cand oamenii sunt mai „cu dare de mana”. Majoritatea pleaca mulțumiți acasa cu buzunarele pline dupa o zi in care ii incanta pe trecatori cu muzica lor. Dar nu toate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 7 decembrie, incepand cu ora 22:00, se va desfasura un transport agabaritic pe ruta: PTF Giurgiu ndash; DN 5 ndash; DNCB ndash; A1 ndash; Pitesti ndash; DN 65 ndash; Craiova ndash; DN 56 ndash; Maglavit ndash; DN…

- Mii de clujeni au luat parte azi la manifestarile dedicate Zilei Naționale a Romaniei, organizate in centrul municipiului reședința de județ, Cluj-Napoca. Parada militara de 1 Decembrie s-a desfașurat prin fața Teatrului Național, dar și in Piața Avram Iancu, pe Bulevardul Eroilor și pe strada Dorobanților.…

- Mai multe femei s-au luat la bataie pe o strada din centrul Clujului, ziua in amiaza mare. Incidentul s-a produs pe strada Clinicilor, in fața unei farmacii. In imaginile susprinse dintr-o mașina se vede cum cele implicate au aruncat cu poșetele, dupa ce s-ar fi și paruit. Ultima faza nu a mai fost…

- Joi, 10 noiembrie, la ora 10:00, vor fi puse in vanzare primele 2.000 de abonamente General Access pentru festivalul Massif, la un preț special! Cei care doresc sa traiasca cea mai intensa experiența de la munte, din aceasta iarna, pot achiziționa abonamentele cu 79 de euro plus taxe de pe bemassif.com…

- Banda dedicata pentru mijloacele de transport in comun a fost blocata complet luni dimineața. In fața magazinului Sora erau doua ambulanțe și o mașina de poliție.Vom reveni cu amanunte...

- Clujenii au fotografiat și filmat cerul, dupa ce au aparut zeci de dare lasate de avioanele supersonice de lupta.”Eram undeva la intrare in Gherla cand am vazut pe cer aceste "urme de fum ciudate" eu am numarat vreo 20. Ceva se intampla acolo sus”, ne-a relatat un clujean. Cu razboiul la granița,…