Revelion fără concerte și artificii în Franța Noile masuri de restrictie anuntate de guvernul Frantei incurca multe din planurile pentru noaptea de Revelion. Concertele in aer liber si focurile de artificii au fost anulate, contaminarile cresc, iar variantele cele mai sigure raman mesele in familie sau cu prietenii, dar si Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- O țara interzice Revelionul in strada din cauza numarului mare de infectari din ultimele zile. Noi masuri drastice vor intra in vigoare. Franța anuleaza Revelionul in strada. Astfel, concertele și focurile de artificii din noaptea dintre ani nu vor mai avea loc. Premierul Jean Castex a facut anunțul.…

- Franța anuleaza Revelionul in strada. Concertele și focurile de artificii din noaptea dintre ani nu vor mai avea loc. Decizia a fost luata din cauza infectarilor cu SARS-CoV-2 care se inmulțesc rapid și au ajuns la 50.000 pe zi.

