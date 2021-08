Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical, in perioada urmatoare. Temperaturile se vor opri la maxime de 33-34 de grade și ploile iși vor face simțita prezența tot mai des, in toate regiunile. Pe litoral, vremea se menține calda, cu valori termice agreabile, dar și aici sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferica,…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.0 a avut loc in acesta noapte in Banat judetul Caras Severin. Seismul, carecterizat drept slab de specialistii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica pamantului, s a produs la ora 03:26. Epicentrul a fost localizat la 124 km NV de Craiova, 135 km…

- Un ras care trece printr-o padure din Caras – Severin a fost filmat de o camera de supraveghere a faunei montata pe un copac de administratorii rezervatiei. Imaginile sunt rare, rasii fiind foarte discreti. Ei sunt vazuti in libertate foarte rar si ii evita pe oameni. Filmarea a fost realizata de o…

- Omul care a creat și coordonat Știrile Pro TV, iar mai apoi a lansat Realitatea TV – Sergiu Toader, Catalin Tolontan, Mihai Voinea și Petrișor Obae – vorbesc, printre altele, in cea de-a treia emisiune din șirul de dezbateri dedicate starii presei romanești EIDOS Talks despre dificultațile prin care…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 20 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 12:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harțiiInstabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii, dar mai…

- Teo Trandafir, vedeta reper pentru milioane de romani, ambasador al celui mai mare festival muzical al anului de pe Arena Naționala, Forever Hit (18 septembrie). Carismatica, vesela și activa, regina audiențelor TV se asociaza cu fenomenul cultural al momentului evocat de Forever Hit, muzica disco ce…

- Astazi, vremea va fi calduroasa, chiar caniculara in Crisana, Banat, cea mai mare parte a Olteniei, pe arii restranse in Muntenia, Transilvania si Maramures. Disconfortul termic se va accentua in toata tara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe arii extinse…

- O eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, se va produce pe 10 iunie și va fi vizibila in jumatatea de nord a tarii. Joi, in jurul orei 13:00, ea va putea fi vazuta cel mai bine din Bihor si Satu Mare, apoi treptat va deveni vizibila și in Banat, Transilvania și Moldova.…