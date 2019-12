Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proportii pentru fanii O-Zone. Trupa se va reuni, insa doar pentru un concert. In noaptea de Revelion, Dan Balan, Arsenie Todiras si Radu Sirbu, vor interpreta celebrele hituri pe scena din Piata Constitutiei din Bucuresti.

- Hiturile anilor ’80 – ’90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti – „Revelion 2020. Disco Night Fever” – organizata de Primaria Capitalei in Piata Constitutiei pe 31 decembrie. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, printre artistii care vor urca pe scena, pe 31 decembrie,…

- Hiturile anilor '80 - '90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti - "Revelion 2020. Disco Night Fever" - organizata de Primaria Capitalei in Piata Constitutiei pe 31 decembrie. Potrivit...

- Printre artistii care vor urca pe scena, pe 31 decembrie, de la ora 18,00, se numara O-Zone, Haddaway si Milli Vanilli. "Traditionalul concert de Revelion in aer liber din Bucuresti a fost inspirat anul acesta de energia si exuberanta miscarii disco si ii va face atat pe nostalgici, cat si…

- Haddaway, O-Zone si Milli Vanilli Experience vor urca pe scena „Revelion 2020. Disco Night Fever” din Piata Constitutiei, a anuntat marti Primaria Capitalei prin Arcub, scrie news.ro.Evenimentul din noaptea de 31 decembrie va dura peste sase ore, in care vor canta live artisti internationali…

- Primaria Capitalei promite ca vom trai visul unei nopti de iarna de Revelion, cand se anunta un concert de zile mari. Atmosfera va fi incinsa de mai multi interpreti autohtoni, dar si de norvegianul Alexander Rybak, castigatorul concursului "Eurovision" din 2009.

- Solistul si actorul american Marty Cintron, devenit celebru in anii '90 dupa ce a fondat trupa No Mercy, va sustine un concert in municipiul Arad, in noaptea de Revelion, urmand sa interpreteze cele mai cunoscute piese ale formatiei. Primaria Arad a anuntat, marti, ca la petrecerea publica dintre…

