- Nu de puține ori, in Baia Mare ne este dat sa vedem niște parcari facute anapoda, incat stai sa te gandești ce a fost in mintea celui care a gandit respectiva parcare. Așa cum nu putem ințelege de ce e musai sa te urci pe spațiul verde cu bolidul. „Am cerut toleranța zero fața de cei care parcheaza…

- Au reaparut oamenii strazii in municipiul Baia Mare. Problema este ca unii dintre ei se adapostesc in scari de bloc, iar locatarii respectivi anunța Poliția Locala. In perioada 27.11-03.12.2023, pe raza municipiului reședința de județ au fost inregistrate mai multe sesizari privind tulburarea ordinii…

- Ședința in care urma sa se stabileasca cine va conduce fraiele orașului in urmatoarele luni a fost una indelung așteptata de toata lumea. Și a venit momentul mult așteptat. S-au spus vorba multe, frumoase, despre cum toți se gandesc la binele orașului, despre cat de mult conteaza pentru ei orașul in…

- Azi, 26 noiembrie, probleme cu apa in Baia Mare, zona afectata fiind cea a blocurilor turun/etapeje superioare. Aici consumatorii nu au apa la robinete sau apa are presiune redusa. Cei de la Vital anunța ca apa va curge la robinete la normal undeva in jurul orelor 15.00. Problemele au aparut din cauza…

- Dupa ce in ultima perioada in Baia Mare au fost instalate luminițele ornamentale de sarbatori și instalat bradul natural in Centrul Vechi, iata ca a venit vremea ultimelor teste. Sambata seara, in zona Centrul Vechi, luminițele ornamentale au fost pornite pentru verificari, dat fiind faptul ca au ramas…

- Viceprimarul Baii Mari, Pap Zsolt Istvan a anunțat cu mandrie ca „au sosit copacii pentru proiectul de pe malul drept al raului Sasar. Și inca mai trebuie sa soseasca …. mulți. Sute, diferite specii, mari, frumoși. Incepem plantarile”. Tot vicele UDMR-ist a transmis baimarenilor ca in municipiu sunt…

- Baimarenii care aleg sa petreaca weekend-ul in zona Crestei Cocoșului o sa aiba parte de un concert live. Invitația la drumeție a fost lansata de cei de la PNL Baia Mare, care spun: „Dragi baimareni, va invitam sa petrecem o frumoasa zi de toamna in natura, pe un traseu spre rezervația naturala Creasta…

- E doliu la un liceu baimarean. Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare anunța decesul profesoarei Flavia Marincaș. Profund indurerati, ne desparțim de colega noastra, prof. Flavia Marincaș – un suflet plin de ințelepciune și curaj – care, cu modestie și bunatate, a modelat multe generații de lucaciști.…