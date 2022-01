Stiri pe aceeasi tema

- Cat mai multe vedete de la noi din țara au petrecut noaptea trecuta in diferite locuri exclusiviste și s-au bucurat de intrarea in noul an prin diferite obiceiuri. Gabriela Prisacariu și soțul ei, Dani Oțil s-au bucurat de momentele petrecute impreuna acasa alaturi de micuțul lor, Luca Tiago. Vedeta…

- Un putermic incendiu a izbucnit in noaptea de Revelion la o casa de locuit din municipiul Falticeni, str. Pictor Aurel Baieșu. ”Casa este cu etaj, iar incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul parterului. Din nefericire, in interior a fost gasit trupul carbonizat al proprietarului, un barbat…

- Masa de Revelion trebuie sa fie bogata, iar un aliment de nelipsit este peștele. Superstiție sau nu, peștele este un aliment ușor și gustos care te poate proteja de kilogramele in plus și nu numai.

- Atunci cand te pregatești pentru noaptea de Revelion, trebuie sa știi ce machiaj sa alegi daca porți rochii de seara. Indragita soprana Irina Baianț iți dezvaluie secretele ei. Așa vei avea cu siguranța o apariție fabuloasa! Noaptea dintre ani reprezinta un moment deosebit in viața noastra. Se incheie…

- Pe 17 decembrie, la Slobozia se deschide Targul de Craciun. Autoritatile locale pregatesc numeroase surprize pentru sarbatorile de iarna. Spectacole in aer liber pentru copii, concerte, dar si reprezentatii cu artisti locali, vor avea loc pe scena amplasata in Piata Revolutiei.

- Andreea Balan a avut parte de o intamplare neașteptata chiar la miezul nopții, atunci cand a coborat din dormitor la bucatarie ca sa iși faca un ceai. Artista a povestit situația cu care s-a confruntat seara trecuta. La ora 12 noaptea, Andreea Balan a coborat in bucatarie sa iși faca un ceai, insa……

- De cand s-au impacat, Oana Roman și Marius Elisei se ințeleg mai bine ca niciodata. Cu ce se ocupa vedeta știe toata lumea, insa mulți au fost curioși sa afle cu ce se ocupa partenerul acesteia. Oana Roman a raspuns pe una dintre rețelele de socializare tuturor curiozitaților fanilor ei. Vedeta a fost…