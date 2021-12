Revelion 2022. Spectacole de artificii anulate în marile orașe Din cauza pandemiei de coronavirus multe dintre orașe au luat decizia de a organiza spectacolele de artificii cu un numar redus de participanți. In unele cazuri, festivitațile de Revelion au fost chiar anulate. Romania In Romania, de Revelion, potrivit estimarilor de la acest moment, vor fi organizate aproximativ 60 evenimente publice, la care ar putea participa peste 120.000 persoane, scrie Agerpres. Cele mai semnificative evenimente vor fi organizate la Bucuresti (15.000 persoane), Craiova, Piatra Neamt si Ploiesti (cate 10.000 persoane). La București, concertul de Anul Nou s-a mutat din Piața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

