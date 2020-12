Stiri pe aceeasi tema

- Personajul care a marcat anul 2020 nu avea cum sa lipseasca de la Revelionul Starurilor cu Dan Negru. Plin de voie buna și cu papuci roz, a caror culoare contrastau puternic cu aspectul sau infricoșator, Corona s-a prezentat la sarbatoarea starurilor de la Antena 1.

- In noaptea dintre ani, AntenaPlay isi invita abonatii la petrecerea care li se potriveste. Platforma va transmite live, in seara de 31 decembrie, Revelion ZU cu Buzdu, Morar si Emma si Revelionul Starurilor 2021 prezentat de Dan Negru.

- Este unul dintre cei mai indragiti oameni de televiziune, insa de-a lungul carierei sale a avut parte si de momente mai putin placute. Dan Negru a povestit cum a fost acuzat de rasism pe nedrept. Asta-i, clar, cea mai stupida situatie prin care a trecut vreodata vedeta de la Antena 1. Cum a fost Dan…

- Christina Ich s-a remarcat in lumea mondena prin sinceritatea și atitudinea spontana, iar marturisirile despre viața ei de cuplu nu au intarziat sa apara. Vedeta a spus tot adevarul din spatele relației cu Alex Pițurca, partenerul de viața tatal copilului ei.

- Carmen Grebenișan a fost confirmata pozitiv cu coronavirus in urma cu doar cateva zile, iar acum deja vedeta are simptomele specifice. Aceasta și-a anunțat fanii ca are probleme ușoare de respirație, iar gustul și mirosul au disparut complet!

- In final, marea asteptare a publicului din Romania a luat sfarsit vineri seara, cand cele patru vedete ajunse in finala „Masked Singer Romania” si-au aratat identitate. „M-am duelat cu toate mastile din lume”, a spus castigatorul surpriza al emisiunii de la PRO TV.

- Ce se intampla cu Revelionul lui Dan Negru a anunțat chiar el pe pagina personala de Facebook. Dan Negru a facut dezvaluiri despre programul de Revelion 2020-2021. Vedeta a spus ce invitat special va avea, dar a povestit și de la Revelioanele de acum 20 de ani. Dezvaluiri despre Revelionul lui Dan Negru.…

- Donald Trump nu este singurul republican amenintat in alegerile americane de la 3 noiembrie, iar Partidul Republican - creditat cu scoruri proaste in sondaje - lupta sa salveze mandatele senatorilor republicani si sa-si pastreze majoritatea in Camera superioara a Congresului, relateaza AFP, potrivit…