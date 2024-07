Revelația unui influencer italian în România. Ce poți cumpăra cu 5 lei în Timișoara VIDEO Un influencer italian este fascinat de Romania și a ajuns la concluzia ca Timișoara este mult subestimata de europeni, deși este printre cele mai ieftine capitale de pe continent. Și a demonstrat asta aratand ce poate cumpara cu 5 lei/1 euro. Viața ieșita din tipare in Timișoara Italianul Stefano Castiello, un creator de conținut popular pe platformele YouTube și TikTok, cunoscut pentru calatoriile sale și relatarea experiențelor traite, s-a aratat incantat de viața ieftina din Timișoara, combinata cu frumusețile oferite, scrie Rotalianul. Influencerul considera ca orașul este o destinație fascinanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

