- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, favorita nr. 2 a turneului BRD Bucharest Open, a ratat calificarea in finala, dupa ce a fost invinsa, sambata, in semifinale, de croata Petra Martic, scor 4-6, 4-6. Asadar, pentru a doua oara in ultimii cinci ani, tara noastra nu va avea nicio reprezentanta in…

- Jucatoarea romana Irina Bara (151 WTA) a fost eliminata, miercuri, in turul 2 al turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 dolari, fiind invinsa de slovena Polona Hercog (90 WTA) in doua seturi, 7-6, 6-2. Venita din calificari, Bara a reusit sa tina ritmul cu favorita…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan, a sasea favorita, a fost invinsa de Anna-Karolina Schmiedlova (Slovacia), cu 4-6, 7-6 (4), 7-5, marti seara, la Arenele BNR din Capitala, intr-un meci maraton desfasurat in prima runda a turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 226.750 dolari.…

- Jucatoarea romana Elena Gabriela Ruse a fost invinsa de Magdalena Rybarikova (Slovacia), a doua favorita, cu 6-0, 3-6, 6-1, luni, in prima runda a turneului WTA pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ruse (20 ani, 205 WTA), venita din calificari, s-a inclinat…

- Cum l-a cunoscut Simona Halep pe Ion Țiriac. Povestește Dumitru Haradau, directorul turneului ”Bucharest Open”, de la București, turneu care se va disputa in perioada 16-22 iulie, și la care este așteptata și Simona Halep. ”Eu am fost langa Halep in 2008, cand a caștigat turneul de la Roland Garros…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 1 WTA) a cedat ieri fara drept de apel finala turneului Premier 5 de la Roma, scor 0-6, 4-6, cu Elena Svitolina (Ucraina, 4 WTA). A fost a doua finala consecutiva pierduta de ...

- Favorita numarul 1 la castigarea turneului de la Madrid, Simona a parasit competitia dupa meciul jucat joi, in sferturi. Romanca a ratat calificarea in semifinalele turneului, dupa ce a fost invinsa in doua seturi, 4-6, 3-6, de sportiva ceha Karolina Pliskova. Jucatoarea aflata pe locul 6 WTA a avut…