- vSelectionata de fotbal a Olandei conduce formatia Austriei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc joi seara, de pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, in Grupa C a turneului final EURO 2020. Gazdele au deschis scorul prin Memphis Depay (11), dintr-un penalty, acordat in urma consultarii…

- Olanda si Austria au efectuat fiecare cate o modificare fata de prima etapa pentru meciul direct de joi seara, de pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, in Grupa C a turneului final EURO 2020 la fotbal, noteaza Agerpres. In primul ''unsprezece'' al Olandei, Frank de Boer a renuntat la tanarul Timber…

- Selectionerul reprezentativei de fotbal a Olandei, Frank de Boer, a declarat ca echipa sa poate fi mandra de victoria contra Ucrainei (3-2), in meciul disputat duminica la Amsterdam in Grupa C a EURO 2020, dar jucatorii sai trebuie sa invete din greselile facute in aparare, transmite Reuters. Olanda…

- Gazdele au condus cu 2-0, prin golurile inscrise de Georginio Wijnaldum (52) si Wout Weghorst (59), Ucraina a egalat in urma golurilor reusite de Andrei Iarmolenko (75), Roman Iaremciuk (79), iar Denzel Dumfries (85) a adus victoria Olandei. Echipa Oranje a inceput in forta si a ratat trei mari ocazii…

- Olanda începe duminica aventura la Euro 2020 împotriva Ucrainei, la Amsterdam. La antrenamentul naționalei de sâmbata, un avion a fluturat un mesaj pentru selecționerul Frank de Boer. În timpul antrenamentului naționalei Olandei de sâmbata, un avion a trecut pe…

- Franta "este o nationala completa" si marea favorita la castigarea EURO 2020, turneu care va incepe vineri, a declarat, pentru Il Giornale, Michel Platini, fostul mare fotbalist al reprezentativei cocosului galic. "Este o nationala completa in toate compartimentele. Opt atacanti de asemenea nivel la…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a debutat, in weekendul proaspat incheiat, in Golden League. Fetele noastre au jucat trei meciuri la Cluj Napoca, cu Franta, Azerbaidjan si Spania, si au obtinut sase puncte. Dupa victoriile frumoase din primele doua runde, a urmat un joc de care pe care cu Spania,…

- Romania U21 a debutat cu un egal la Campionatul European de tineret, 1-1 contra Olandei U21. Andrei Ciobanu (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost cel mai bun jucator de pe teren! Cronica meciului Romania U21 - Olanda U21 1-1, AICI! In minutul 20, mijlocașul Viitorului a transformat impecabil o lovitura…