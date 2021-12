Britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, locul 19 WTA) a fost testata pozitiv la COVID-19, au anunțat organizatorii turneului Mubadala World Tennis Championship, la care trebuia sa participe. Emma Raducanu, desemnata revelația anului 2021 in circuitul WTA, este in izolare la Abu Dhabi. Competiția demonstrativa din Emiratele Arabe Unite este programata in perioada 16-18 decembrie. „Așteptam cu entuziasm sa joc in fața fanilor de la Abu Dhabi, dar sunt nevoita sa aman aceasta oportunitate, dupa ce am fost testata pozitiv la COVID-19. Sper ca voi putea sa revin pe teren in curand”, a spus…