Rêve a lansat piesa Tongue Reve a lansat piesa “Tongue”. Cu o atmospera funk electrizanta și schimburi sonore intre voce și instrumental, piesa o prezinta pe Reve definindu-și sound-ul și identitatea, in timp ce cariera ei este in plina dezvoltare. Prin povestirea ei evocatoare, melodia „Tongue” impartașește libertatea autodescoperirii și fiorul abandonarii placerii și dorinței, o sarbatoare extatica a trezirilor personale și intime. “Melodia este o rebeliune impotriva unei foste versiuni, care simțea nevoia sa fie ca toți ceilalți”, a spus Reve. „Facand aceasta piesa mi-a permis sa ies din zona mea de confort din punct… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

