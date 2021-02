V-am povestit deja despre riul Nistru intr-una din publicațiile noastre. Am incercat sa va demonstram cel mai mare fluviu al țarii pe toata lungimea lui pe teritoriul Republicii Moldova și chiar al Ucrainei (regiunea Odesa). Acum insa am decis sa va aratam riul Nistru și in perioada revarsarilor de primavara (aprilie 2013). Pentru a face acest lucru, ne-am plimbat și am mers cu masina de-a lung