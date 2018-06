Stiri pe aceeasi tema

- Mitingul organizat de PSD in Piata Victoriei s-a incheiat dupa discursul sustinut de liderul social-democrat, Liviu Dragnea, coloanele de oameni parasind zona, indreptandu-se spre mijloacele de transport cu care au venit in Capitala. La plecare, liderul PSD Liviu Dragnea s-a intersectat cu cateva…

- Incidente cu protestatarii #Rezist, inainte de mitingul PSD . Cateva zeci de persoane au fost evacuate de jandarmi din Piața Victoriei, cu circa o ora inainte de mitingul din fața Guvernului. Membrii mișcarii Rezist au anunțat zilele trecute ca vor organiza un protest care se va suprapune cu mitingul…

- Cateva zeci de persoane protesteaza joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fasa de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia are loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata guvernului.

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, liderul filialei Dambioita.…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat de federatia Sanitas, care spune ca exista doua categorii de angajati - medici si asistenti - ale caror salarii au crescut, insa exista cel putin alte sapte categorii care in…

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 250.000 la finalul anului trecut, in timp ce efectivul total al salariatilor a depasit pragul de un milion de persoane in ianuarie 2018, conform unei analize realizate de Cushman & Wakefield Echinox. Efectivul…