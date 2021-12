Stiri pe aceeasi tema

- Baschetul continua si in perioada sarbatorilor de iarna, iar SCMU Craiova se pregateste de o „dubla“ tare cu BC Timisoara pana la finalul anului, in sferturile Cupei Romaniei. Mansa tur, cea de pe Bega, se va desfasura joi, de la ora 17.00, in timp ce returul din Banie va avea loc pe 29 decembrie, de…

- SCM OHMA Timișoara susține doua teste importante in Liga Naționala de baschet masculin (LNBM). Leii din Banat joaca sambata, 11 decembrie de la ora 18,00, in deplasare, cu CSM Galați, iar 48 de ore mai tarziu au meci langa București, cu CSO Voluntari, restanța din etapa prima a campionatului. Jocul…

- Avem baschet de calitate si in acest weekend, dar singurul inconvenient pentru fanii olteni este ca echipa favorita va juca in deplasare in aceasta runda, nu in propriul fief. SCMU Craiova incearca sa-si continue forma excelenta din LNBM si sambata seara, cand se va duela cu Steaua Bucuresti, in Capitala.…

- Pauza competitionala s-a incheiat, iar baschetbalistii de la SCMU Craiova revin pe parchet. Sambata, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta, trupa lui Michalis Kakiouzis va primi vizita formatiei Atheltic Constanta. Duelul va conta pentru etapa a 10-a din Liga Nationala. Adversarii alb-albastrilor din…

- Campioana en titre, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, o va infrunta pe CS Dinamo Bucuresti in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la sediul Federatiei Romane de Baschet. Meciurile se vor desfasura in perioada 27-30 decembrie,…

- SCM Timișoara a obținut o victorie la limita, cu un singur punct mai mult decat cei de la ABC Athletic Neptun Constanța in Liga Naționala. A fost 74-73 dupa ce oaspetii dobrogeni au condus tot cu un punct cand mai era mai putin de jumatate de minut din disputa. Timisorenii pareau sa aiba o zi […] Articolul…

- U-Banca Transilvania a caștigat unicul meci din Liga Naționala de baschet masculin disputat duminica, 7 noiembrie, scor 98-88 cu SCM OHMA Timișoara, meci in care banațenii au jucat de la egal la egal cu campionii. Ardelenii continua cu victorii pe linie, in timp ce banațenii au acum patru succese și…

- SCM Timisoara s-a impus clar in prima mansa din turul I al Cupei Romaniei. A fost 93-54 pe parchetul celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc si calificarea in faza urmatoare e in mare parte rezolvata. Banatenii pregatiti de Dragan Petricevic si-au adjudecat fiecare sfert al jocului: 24-20, 23-9, 31-14 si…