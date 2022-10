Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins divizionara secunda CSC Dumbravița, scor 4-1, intr-un meci din grupa C a Cupei Romaniei. Partida s-a jucat in Giulești, casa alb-vișiniilor, deși Dumbravița a fost, pe hartie, gazda.

- Cupa Romaniei Betano: Minaur Baia Mare – FC Argeș – joi, 20 octombrie, de la ora 15.30 FRF a anunțat programul complet al primei etape din grupele Cupei Romaniei Betano. Partida Minaur Baia Mare – FC Argeș a fost programata joi, 20 octombrie, de la ora 15.30. Programul primei etape: Marți, 18 octombrie:…

- Dan Șucu a fost invitatul lui Ioanițoaia la „Prietenii lui Ovidiu” și a dezvaluit in premiera cum a luat-o pe drumul afacerilor in domeniul mobilei. In prezent acesta fiind proprietarul brandului Mobexpert și unul dintre cei doi finanțatori ai clubului Rapid, alaturi de Victor Angelescu. Emisiunea „Prietenii…

- La Casa Fotbalului s-a desfașurat tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei Romaniei Betano. Componența acestora este urmatoarea: Grupa A: FC Voluntari, Sepsi, FC U Craiova, Petrolul, Dinamo și Unirea Slobozia Grupa B: FCSB, FC Botoșani, CS Mioveni, UTA, Oțelul Galați și Gloria Buzau Grupa C: Farul,…

- Casa Fotbalului a gazduit astazi tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano, ediția 2022 / 2023. In aceasta faza vor participa 24 de echipe, dintre care 16 sunt calificate din play-off si 8 echipe din Superliga. Cele 8 echipe din primul esalon sunt cele șase din play-off și locurile 1 și 2 la…

- Iți e pofta de ceva dulce și vrei sa prepari un desert rapid și gustos? Avem pentru tine o super rețeta de prajitura cu ciocolata alba și nuca de cocos. Modul de preparare e foarte simplu și nu ai nevoie de multe ingrediente.

- Ripensia Timisoara se deplaseaza sub Tampa avand mai putine optiuni in lot dupa despartirea de Zoran Mitrov. Jucatorul de profil ofensiv va evolua in continuarea chiar sub comanda lui Dan Alexa la adversara de sambata – FC Brasov. „E foarte greu, e a treia deplasare din patru meciuri, speram sa obtinem…

- Petrolul a caștigat cu Rapid, scor 1-0, intr-un meci din etapa #5 din Liga 1. Gica Popescu, oficialul Farului, i-a raspuns lui Sapunaru, dupa ce a cesta a acuzat starea gazonului de la Ploiești. La finalul meciului de pe „Ilie Oana”, capitanul celor de la Rapid a vorbit in termeni duri despre gazon:…