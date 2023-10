Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a declarat, sambata, intr-o interventie televizata, ca atacul declansat de organizatiile teroriste a fost „planuit cu mare atentie” si este „foarte bine organizat”, „fiind coordonat de pe uscat, din aer si de pe mare” si vizand atat militarii, cat si…

- Reuven Azar, ambasadorul Israelului la Bucuresti, a vorbit, in exclusivitate la Antena 3 CNN, despre razboiul inceput de teroristii Hamas in Israel. In aceasta dimineata, teroristii au lansat mii de rachete asupra oraselor din sudul si centrul tarii, si au luat cu asalt strazile unor orase din sud,…

- Reuven Azar, ambasadorul Israelului la București, a explicat de ce statul sau a acceptat deschiderea relațiilor cu o formațiune ca Alianța pentru Unirea Romanilor, dupa declarații controversate facute in trecutul recent.

- Israelul este hotarat sa normalizeze relatiile cu cat mai multe state arabe, iar piatra de hotar este Arabia Saudita. Negocierile cu acest stat se deruleaza de ceva vreme, mai mult sau mai putin oficial, iar discutiile, asa cum spune public chiar prințul moștenitor saudit, sunt neintrerupte. Printre…

- Noul ambasador al Israelului la București ar putea fi Lior Ben Dor. Este diplomat de cariera și in prezent deține o poziție influenta in Ministerul Afacerilor Externe din Israel. Lior Ben Dor este Director pentru Egipt si Maghreb, o zona de interes aparte pentru interesele politice si de securitate…

- Ambasada Israelului reacționeaza dupa ce președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, s-a declarat revoltat de faptul ca liderul AUR, George Simion, s-a intalnit cu ambasadorul Israelului la București, Reuven Azar, și cu Yossi Dagan, membru al partidului de guvernamant Likud.

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a declarat, pentru Agerpres, dupa intalnirea pe care a avut-o luni cu liderul AUR, George Simion, ca mesajul transmis de partidul condus de acesta este unul „fara precedent”. Azar a spus ca a decis sa se intalneasca cu liderul AUR deoarece membrii partidului…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a declarat, pentru AGERPRES, dupa intalnirea pe care a avut-o luni cu liderul AUR, George Simion, ca mesajul transmis de partidul condus de acesta este unul "fara precedent". Azar a spus ca a decis sa se intalneasca cu liderul AUR deoarece membrii…