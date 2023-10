Stiri pe aceeasi tema

- Palestinienii din Fasia Gaza au lansat in aceasta dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Gruparea palestiniana Hamas a revendicat atacul. UPDATE. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la inceputul atacului…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Diplomatul de cariera, Reuven Azar, ambasadorul Israelului in Romania, se afla intr-o vizita de cateva zile la Timișoara și Arad. Fostul consilier de politica externa a premierului Beniamin Netaniahu, este invitatul deputatului Forumului Democrat al Germanilor din Romania, Ovidiu Ganț.

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP, ictat de Agerpres.Aceasta lovitura israeliana intervine intr-un context de violente aproape zilnice de…

- Institutul Elie Wiesel critica in cei mai duri termeni explicațiile oferite de ambasadorul Israelului la București, Reuven Azar, pentru intalnirea George Simion, liderul AUR, și arata, intr-un comunicat intitulat "Cacealmaua lui Azar", ca ambasada a generat o cacealma propagandistica prin utilizarea…

- Institutul “Elie Wiesel” a criticat intalnirea dintre ambasadorul Israelului la București și șeful AUR, George Simion, acuzand ca „aduce atingere memoriei victimelor Holocaustului”. Totodata, institutul a subliniat ca „Holocaustul nu este un subiect pentru tranzacții politice”.

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, se declara revoltat de faptul ca liderul AUR, George Simion, s-a intalnit cu ambasadorul Israelului la București, Reuven Azar, și cu Yossi Dagan, membru al partidului de guvernamant Likud.