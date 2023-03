Reuven Azar, Ambasador al Israelului in Romania – Consideram ca orasul Constanta poate deveni un hub in Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Patronala Resto Constanta organizeaza o conferinta de presa de lansare a Zborurilor Charter Tel Aviv ndash; Constanta ndash; Tel Aviv, operate de Compania aeriana Hi Sky, pentru turoperatorul TLV Booking Agency membru al Asociatiei Patronale RESTO Constanta .Evenimentul are loc miercuri, 29…

- Drona americana MQ-9 „Reaper”, care ar fi fost interceptata marți de doua avioane de vanatoare rusești și doborata de unul din acestea a decolat din Romania, a spus pentru New York Times un inalt oficial militar american. Drona a decolat dimineața de la baza aeriana din Romania, pornind intr-o misiune…

- Celebra divizie americana 101st Airborne Division, ce are cantonate trupe la baza militara de la Mihail Kogalniceanu (Constanța) a facut un anunț cu privire la ceea ce se va intampla in perioada urmatoare in Romania, dar și in alte țari NATO din flancul estic.

- Acum doua decenii, era un centru important industrial, ce nu ducea lipsa de locuri de munca. Astazi, este un oraș ce pare ca se golește. Situația din aceasta reședința de județ din estul țarii este ingrijoratoare. In doar zece ani, a pierdut 28% din locuitori. Orasul din Romania care se goleste Lipsa…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca daca acum nu se intampla nimic in toamna va fi foarte dificil, oricine va fi la guvernare, sa miste acest subiect al aderarii la Schengen si a precizat ca poate ne trebuie o noua abordare,…

- Israel este o tara cu foarte putine resurse de apa, dar reusim sa mentinem agricultura pentru ca 70% din culturi sunt irigate cu apa purificata, a declarat, joi, ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, la finalul unei vizite efectuate in Romania de experti din cadrul Autoritatii guvernamentale…

- Presa din Bulgaria a facut un anunț uriaș despre Schengen. Coșmarul MCV revine in Bulgaria, pentru ca aceasta nu a dat rezultate reale ca lupta impotriva corupției și a crimei organizate. Ce se intampla cu Romania, a anunțat Bogdan Aurescu, ministrul de Externe. Bulgaria, vești proaste despre aderarea…

- Deși pare o simpla coincidența apariția informațiilor, s-ar putea sa nu fie chiar așa. Odata cu decizia Austriei de vota impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, au parut din ce in ce mai multe informații legate de companiile cu acționariat austriac din Romania. Cele mai recente scot la iveala…