Reuters: Uniunea Europeană ar putea stabili un nou indice de referinţă pentru preţul gazelor Liderii statelor din Uniunea Europeana ar putea sprijini la reuniunea de saptamana viitoare planurile de lansare a unui nou indice de referinta pentru pretul gazelor, in incercarea de a reduce preturile energiei pentru consumatori si industrie, se arata intr-un document consultat de Reuters. In perioada 20-21 octombrie este programata reuniunea liderilor UE, dupa ce Bruxelles-ul ar urma sa propuna masuri suplimentare pentru a tine sub control criza din energie, care a dus la majorarea inflatiei si afecteaza economiile din blocul comunitar. Un proiect care ar urma sa prezinte concluziile reuniunii,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

