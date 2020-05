Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea aproba in urmatoarele zile comercializarea medicamentului Remdesivir ca tratament anticoronavirus, facand astfel un pas inaintea SUA, unde tratamentul este aprobat doar pentru utilizarea in anumite cazuri in spitale, relateaza agentia de presa Reuters.Citește și: Mutare…

- Germania trebuie sa-si ajute partenerii din Uniunea Europeana sa-si relanseze economiile dupa criza coronavirusului, a estimat marti Angela Merkel, in cursul unei reuniuni a parlamentarilor din formatiunea sa politica, potrivit mai multor participanti, citati de Reuters. Este esential…

- Uniunea Europeana nu este naiva in relatiile sale cu China, a declarat marti comisarul european pentru piata interna si al industriilor, Thierry Breton, in timp ce divergentele se accentueaza de la o zi la alta intre SUA si China cu privire la originea noului coronavirus responsabil de pandemia de COVID-19,…

- Decizia vine in urma solicitarii unor state membre ale UE pentru astfel de credite, sustin sursele Reuters, fara a da detalii suplimentare. De asemenea, marimea imprumutului ar putea fi de pana la 40% din cheltuielile anuale cu salariile ale beneficiarului, adauga sursele. In ultimele saptamani Comisia…

- Sute de oameni care locuiesc in Polonia si muncesc in Germania au protestat vineri seara in orasul polonez de granita Zgorzelec impotriva tinerii obligatorii in carantina a celor care trec granita, informeaza sambata Reuters si dpa.Polonia a fost una din primele tari din Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana ar putea furniza imediat intre 28 si 40 de miliarde de euro pentru sustinerea firmelor mici si mijlocii afectate de efectele pandemiei de coronavirus, estimeaza Banca Europeana de Investitii (BEI), intr-o scrisoare trimisa ministrilor europeni de Finante, transmite Reuters.…

- Macedonia de Nord si Albania pot realiza reformele cerute pentru aderarea la Uniunea Europeana, a declarat marti comisarul european pentru extindere, Oliver Varhelyi, in cel mai nou semnal ca cele doua state vecine din Balcani sunt pe punctul de a depasi opozitia Frantei privind aspiratiile lor europene,…