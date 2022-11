Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa discute problema Coreei de Nord in timpul discuțiilor cu președintele chinez Xi Jinping la summitul G20. Acest lucru a fost anunțat de consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, comunica Reuters. Dupa cum a spus Sullivan,…

- Statele Unite nu au mai avut acces consular la sportiva Brittney Griner de la inceputul lunii august, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, potrivit Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Autoritatea de reglementare a comunicatiilor din Rusia a cerut miercuri explicatii de la Apple dupa ce aplicatiile operate de firma rusa de tehnologie controlata de stat VK au fost eliminate din magazinul de aplicatii al companiei americane App Store, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Statele Unite au confirmat luni eliberarea inginerului american Mark Frerichs, detinut de mai bine de doi ani in Afganistan, in schimbul predarii unui membru cheie al regimului taliban, a anuntat luni un important oficial al administratiei Biden, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Statele Unite apreciaza ca Rusia a cedat mare parte din caștigurile obținute in apropiere de Harkov și ca mulți soldați ruși care se retrag au ieșit din Ucraina, trecand granița inapoi in Rusia, a declarat luni un inalt oficial militar american, potrivit Reuters și CNN . “Per ansamblu, apreciem ca ucrainenii…

- In stilul propriu, posibilitatea trimiterii de mesaje prin satelit in caz de urgente de pe noul iPhone 14 nu este doar o functionalitate izolata, ci este semnalul deschiderii unui nou drum, pe o noua piata pentru gigantul american. Apple a realizat un parteneriat in acest sens cu Globalstar, o companie…

- Președintele american Joe Biden a spus ca Rusia nu ar trebui sa fie declarata stat sponsor al terorismului, eticheta pe care Ucraina a promovat-o de cand a inceput invazia rusa invaziei ruse. Declarația președintelui american vine dupa ce Moscova a amenințat luna trecuta ca va rupe legaturile cu Statele…

- Statele Unite si China, primele doua puteri ale lumii, se afla intr-un razboi economic de cativa ani. In acest context geopolitic, Apple, Google si Microsoft se numara printre firmele de tehnologie care doresc sa isi mute o parte din productie in afara Chinei.