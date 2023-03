In afara de Romania, aceasta initiativa este sprijinita de Republica Ceha, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Ungaria si Slovacia. Propunerea de reglementare legislativa numita Euro 7, pe care tarile UE si europarlamentarii vor incepe sa o negocieze in acest an, ar inaspri limitele pentru emisiile poluante, daunatoare pentru sanatate, inclusiv oxizii de azot. UE spune ca beneficiile pentru sanatate ar fi mult mai mari decat costurile. Insa aceste tari se opun normelor propuse, despre care spun ca sunt impovaratoare pentru industrie. Cele mai multe dintre ele au sectoare mari de productie auto,…