Stiri pe aceeasi tema

- In schimbul acestei decizii, Budapesta ar trebui sa sprijine suplimentarea bugetului UE, atat de necesara pentru asistența financiara acordata Kievului, scrie Financial Times. Comisia Europeana este gata sa deblocheze fonduri UE in valoare de miliarde de euro pentru Ungaria, in prezent inghețate din…

- Comisia Europeana (CE) intentioneaza sa deblocheze fonduri europene in valoare de aproximativ 13 miliarde de euro pentru Ungaria pana la finele lunii noiembrie, in schimbul sprijinului Budapestei pentru majorarea bugetului blocului comunitar si pentru asistenta financiara pentru Ucraina, informeaza…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca este necesar sa fie clarificate ”probleme foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters și Agerpres . Statele din UE urmeaza…

- Ungaria nu va sprijini Kievul in nicio problema in afacerile internaționale pana cand „Ucraina nu va restabili drepturile anterioare ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in fața parlamentului de la Budapesta, scrie The Guardian . Ungaria a intrat…

- Ungaria nu va sprijini Kievul in nicio problema in afacerile internaționale pana cand „Ucraina nu va restabili drepturile anterioare ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in fața parlamentului de la Budapesta, scrie The Guardian . Ungaria a intrat…

- Ungaria a acuzat miercuri Ucraina ca a crescut brusc taxele de tranzit pentru petrolul rusesc, ceea ce a contribuit la o crestere a preturilor la carburanti si a urcat cu 0,5% inflatia din tara, dand peste cap previziunile de scadere, in conditiile in care Budapesta are cea mai mare rata de crestere…

- Ungaria a acuzat miercuri Ucraina ca a crescut brusc taxele de tranzit pentru petrolul rusesc, ceea ce a contribuit la o crestere a preturilor la carburanti si a provocat creșterea inflației in Ungaria, in conditiile in care Budapesta are cea mai mare rata de crestere a preturilor din Uniunea Europeana,…