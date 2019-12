Reuters: Trump a provocat incertitudini in relatiile cu 9 dintre cei mai importanti 10 parteneri comerciali ai SUA

In timpul campaniei electorale din 2016, presedintele american Donald Trump s-a angajat sa schimbe ordinea comertului mondial si sa reduca deficitele comerciale in crestere ale Statelor Unite.



In prezent, relatiile cu 9 din cei mai importanti 10 parteneri comerciali ai Statelor Unite au fost aruncate in incertitudine si nu exista un plan clar pentru finalizarea unor acorduri comerciale noi, comenteaza Reuters.



China



Statele Unite se afla in razboi comercial cu China, care era cel mai mare partener comercial al sau, de 17 luni.



Trump a declarat marti ca nu…