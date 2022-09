Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana a informat joi ca va suspenda 26 de zboruri dinspre SUA spre China operate de patru companii aviatice chineze, ca reactie la decizia guvernului chinez de a anula un numar identic de curse ale unor companii americane din cauza unor cazuri de COVID-19, transmite Reuters.

- Potrivit unui reprezentant al Institutului German pentru Afaceri Internationale si de Securitate, o posibila blocare navala a insulei de catre China va perturba lantul de aprovizionare cu cipuri catre piata.

- Administratia lui Joe Biden a amanat un test de rutina cu racheta balistica intercontinentala Minuteman III pentru a evita escaladarea tensiunilor cu Beijing, in contextul desfasurarii de forte a Chinei in cadrul manevrelor organizate in jurul Taiwanului, relateaza joi publicatia The Wall Street Journal,…

Actiunile producatorilor de semiconductori au scazut marti la nivel mondial, pe fondul tensiunilor sporite dintre SUA si China legate de vizita in Taiwan a presedintelui presedintelui Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, intentioneaza sa efectueze luna viitoare o vizita in Taiwan, pe fondul tensiunilor cu China, relateaza marti Financial Times, preluat de agentia Reuters.

China se opune includerii pe lista neagra a firmelor chineze de catre SUA și va lua masurile necesare pentru a le proteja, a declarat joi Ministerul chinez al Comerțului, conform Reuters. Administrația președintelui american Joe Biden a adaugat marți cinci companii din China pe o lista neagra a comerțului…

