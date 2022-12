Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au livrat Ucrainei primul transport de echipamente electrice, au declarat luni oficiali americani. Este vorba despre prima parte a ajutorului pe care Washingtonul il ofera pentru a sprijini infrastructura energetica a țarii atacate intens de Rusia, scrie Reuters.

- Oficialul Departamentului de Stat, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat ca Washingtonul a discutat cu furnizorii de utilitati si de hardware din SUA si cu statele europene pentru a localiza echipamente ce pot ajuta la repunerea in functiune a statiilor de transmisie de inalta tensiune…

- Comisia Federala pentru Comunicatii din SUA a interzis vineri aprobarile de noi echipamente de telecomunicatii ale companiilor chineze Huawei Technologies si ZTE, deoarece acestea prezinta "un risc inacceptabil" pentru securitatea nationala a SUA, transmite Reuters. FCC a declarat vineri ca a adoptat…

- „Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, acestea sunt cuvintele liderului de la Kremlin rostite in…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca tara sa este dispusa sa coopereze cu SUA pentru a gasi modalitati de convietuire avantajoase pentru ambele parti, informeaza Agerpres. Ca mari puteri, China si Statele Unite trebuie sa isi dezvolte comunicarea si cooperarea, contribuind astfel la stabilitatea…

- Regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova a anuntat vineri masuri de urgenta pentru a limita consumul de gaz din cauza ingrijorarilor ca grupul rus de stat Gazprom va reduce furnizarile, relateaza Reuters.

- Statele Unite vor continua sa ia masuri practice si agresive pentru a-i ingreuna Iranului vanzarea de drone si rachete catre Rusia, a declarat marti adjunctul purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Vedant Patel, care a adaugat ca Washingtonul detine o serie de instrumente pentru a trage…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat, vineri, ca Statele Unite nu au vazut pana in prezent Rusia luand vreo masura care sa sugereze ca are in vedere utilizarea armelor nucleare, scrie Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…