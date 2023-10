Reuters: Slovenia introduce controale la frontierele cu Croaţia şi Ungaria Slovenia a desfasurat sambata politia la punctele de trecere a frontierei cu Croatia si Ungaria, pentru a preveni potentialele amenintari la adresa securitatii, ceea ce a dus la formarea unor cozi in timp ce calatorii asteptau sa li se verifice documentele, relateaza Reuters. Guvernul sloven a decis vineri sa introduca controale temporare la frontiera pana […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

