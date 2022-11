Reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei s-au intalnit saptamana trecuta in Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre posibilitatea unui schimb de prizonieri de razboi care ar fi legat si de reluarea exporturilor rusesti de amoniac catre Asia si Africa prin intermediul unei conducte ucrainene, au declarat pentru Reuters trei surse care stiu despre aceasta intalnire. Sursele Reuters au declarat ca discutiile au fost mediate de statul arab din Golf si nu au inclus Natiunile Unite, in ciuda rolului central al ONU in negocierea initiativei ce permite in prezent exportul produselor agricole ucrainene…