- Rusia a atacat porturile de cereale ale Ucrainei in primele ore ale zilei de miercuri, inclusiv Izmail, un port interior de la Dunare aflat in apropiere de granita cu Romania, ceea ce a dus la cresterea preturilor mondiale la alimente, in timp ce Moscova isi intensifica utilizarea fortei pentru a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri dimineata, 2 august, ca ultimul atac rusesc cu drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa a fost un atac asupra ”securitatii alimentare globale” si a cerut comunitatii internationale sa intervina. De asemenea, liderul de la…

- Generalul rus de divizie Ivan Popov anunta joi, 13 iulie, ca a fost demis din functia de comandant al celei de-a 58-a Armate, dupa ce a prezentat ierarhiei militare situatia dezastruoasa care domnea pe frontul din Ucraina unde, potrivit acestuia, militari rusi au fost injunghiati in spate din cauza…

- Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a cerut marți, 20 iunie, ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru dezastrul ecologic provocat de prabușirea barajului de la Nova Kahovka. Conform acestuia, poluanți petrolieri care cantaresc cel puțin 150 de tone plutesc…

- Armata ucraineana a informat miercuri despre noi progrese, intre 200 si 1.400 de metri, in diferite zone ale frontului, trupele ucrainene eliberand inca 3 kilometri patrati de teritoriu in cursul zilei trecute, conform noului bilant al contraofensivei ucrainene incipiente prezentat miercuri de purtatorul…

- Noul pachet de ajutor militar al SUA de 325 milioane de dolari pentru Ucraina implica Washingtonul si mai adanc in ”abisul” conflictului, a declarat miercuri, 14 iunie, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, citat de Reuters și Agerpres . Pachetul, care contine munitii pentru…

- Moscova a afirmat duminica, 11 iunie, ca forțele sale au distrus cel puțin șapte tancuri Leopard de fabricație germana și cinci vehicule blindate Bradley de fabricație americana in ultimele 48 de ore, in timp ce respingea atacurile ucrainenilor, deși bloggerii ruși au scris ca Ucraina a strapuns pentru…

- Parlamentarul rus Alexander Kinshtein, membru in formațiunea Rusia Unita a președintelui Vladimir Putin, afirma ca atacul cu drone de marți dimineața, asupra mai multor cladiri din Moscova reprezinta „o noua realitate pe care va trebui sa o recunoaștem”, relateaza CNN.Intr-un mesaj publicat pe canalul…