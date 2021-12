Stiri pe aceeasi tema

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…

- O decizie a justitiei care mentioneaza prezenta trupelor ruse in regiunile separatiste in razboi in estul Ucrainei a pus joi in incurcatura Kremlinului, care a evocat o "eroare" a tribunalului, relateaza AFP. Un tribunal din Rostov-pe-Don, oras apropiat de frontiera ucraineana, a publicat…

- Rusia și Ucraina iși impart acuzații dupa ce joi a eșuat inca o incercare de a ajunge la un armistițiu intre Ucraina și separatiștii din estul țarii, potrivit Reuters. Tensiunile legate de trupele rusești care se aduna in numar tot mai mare la granița cu Ucraina persista.

- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden ce a avut o convorbire cu omologul rus, Vladimir Putin, si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu se așteapta ca discuția virtuala ce va avea loc între președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden în privința Ucrainei sa aiba vreun rezultat însa a facut un apel la calm, în pofida masarii de trupe rusești la granița, relateaza…

- Administratia de la Washington a indemnat, miercuri, Rusia sa isi retraga trupele mobilizate la frontiera Ucrainei, avertizand ca o eventuala invazie militara rusa ar genera sanctiuni fara precedent. "Nu stim daca presedintele Vladimir Putin a luat decizia de a lansa o invazie. Nu stim daca…

- Dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Turcia a contribuit la consolidarea fortelor armate ale celor doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentiile de presa Reuters…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe în apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionând ca nu a observat în ultima vreme o sporire a trupelor sau a…