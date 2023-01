Reuters: România recuperează discret decalajul faţă de vecinii mai bogaţi, ajutată de banii UE Fondul Monetar International se asteapta la o crestere economica de 3,1%, dar chiar si prognoza de crestere de 1,8% a Comisiei Europene ar plasa Romania cu mult inaintea Poloniei – care se estimeaza ca va creste cu numai 0,7% – si a Ungariei, care se confrunta cu o incetinire a cresterii economice si cu o inflatie foarte ridicata, arata Reuters. Aceasta stare de fapt vine dupa un deceniu in care Romania – mult timp una dintre cele mai sarace tari din Europa si impovarata de proasta reputatie a coruptiei – s-a apropiat discret de semenele sale pentru a deveni a doua cea mai mare economie din Europa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

