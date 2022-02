Reuters: Poate fi Rusia exclusă din sistemul internaţional de plăţi SWIFT? CE ESTE SWIFT? SWIFT, sau ”Societatea pentru telecomunicatii financiare interbancare mondiale”, este un sistem de mesagerie securizat care faciliteaza platile transfrontaliere rapide, asigurand fluiditatea comertului international. Bancile care se conecteaza la sistemul SWIFT si stabilesc relatii cu alte banci pot folosi mesajele SWIFT pentru a efectua plati. Mesajele sunt sigure, astfel incat instructiunile de plata sunt de obicei onorate fara indoiala. Acest lucru permite bancilor sa proceseze cu rapiditate volume mari de tranzactii. Sistemul SWIFT a devenit principalul mecanism de finantare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

