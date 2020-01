Stiri pe aceeasi tema

- Compania romaneasca OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol si gaze din Kazahstan, singurele sale active de peste hotare, potrivit documentelor de vanzare consultate de Reuters. OMV Petrom este operatorul a patru zacaminte onshore de titei aflate in productie:…

- Niculae Havrileț, fostul președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei a fost numit, la finele saptamanii trecute, secretar de stat in echipa ministrului Virgil Popescu, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și va coordona politicile publice din…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu.…

- Romania isi va asuma in fata Comisiei Europene o tinta de energie regenerabila de 30,5% pentru anul 2030, in crestere fata de obiectivul de 27,9% estimat anterior, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "In acest moment, lucram…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a solicitat convocarea unei adunari a acționarilor Romgaz ce are pe ordinea de zi revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al producatorului de gaze, potrivit convocatorului transmis Bursei de Valori București, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Catre: Virgil-Daniel POPESCU Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Scrisoare deschisa Domnule ministru, Compania Naționala a Uraniului (CNU) este singurul producator de pe teritoriul Romaniei a combustibilului nuclear. Aceasta reprezinta „o activitate de interes strategic”,…