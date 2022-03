Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua furnizarea neintrerupta de gaz natural pe pietele mondiale, a promis marti presedintele Vladimir Putin, dupa ce Germania a blocat aprobarea gazoductului Nord Stream 2, in urma desfasurarii trupelor Moscovei in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Compania aeriana olandeza KLM și-a suspendat toate zborurile catre Kiev. Ucraina a decis sa pastreze deschis tot stațiul aerien. Compania KLM a anunțat ca, cel puțin pentru moment, nu va mai intra in spațiul aerian al Ucrainei. Și asta in condițiile in care Statele Unite au avertizat ca Rusia ar putea…

- NATO analizeaza sporirea prezenței sale militare în statele baltice și în Polonia în cazul în care Rusia își va menține soldații în Belarus dupa exercițiul militar ce are loc acum acolo, a declarat luni șeful comitetului militar al alianței, potrivit Reuters. Rusia…

- Președintele francez Emmanuel Macron va vedea daca președintele rus Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, in cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc astazi, potrivit Reuters. Moscova a adunat trupe in apropierea Ucrainei și a cerut garanții de securitate…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…

- Inalți diplomați din Rusia și Statele Unite urmeaza sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile tot mai mari in privința Ucrainei. Intalnirea vine dupa o ala serie de intrevederi intre oficiali de ambele parți din ultima saptamana, care nu a produs insa niciun rezultat, relateaza…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…