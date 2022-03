Stiri pe aceeasi tema

- Ukraine said it would seek to discuss a ceasefire, immediate withdrawal of troops and security guarantees with Russia on Monday after both sides reported rare progress at the weekend, despite fierce Russian bombardments, according to Reuters. Previous rounds of talks have had similar aims but have ended…

- Prețul petrolului și-a continuat luni dimineața scaderea pe care o inregistrase duminica. Contractele futures pentru petrolul european brent au scazut luni pana la 109 dolari pe baril, fața de un varful de peste 130 de de dolari pe baril atins saptamana trecuta, scrie Reuters. Contractele futures pentru…

- SpaceX billionaire Elon Musk said on Saturday that the company’s Starlink satellite broadband service is available in Ukraine and SpaceX is sending more terminals to the country, whose internet has been disrupted due to the Russian invasion, according to Reuters. Musk’s SpaceX has thousands of Starlink…

- Oil prices increased on Thursday, with Brent rising above $105 a barrel for the first time since 2014, after Russia’s attack on Ukraine exacerbated concerns about disruptions to global energy supply, according to Reuters. Russia launched an all-out invasion of Ukraine by land, air and sea in the biggest…

- President Joe Biden has approved the deployment of nearly 3,000 American troops to eastern Europe in the coming days amid a standoff with Russia over Ukraine in what the Pentagon said on Wednesday was a signal of U.S. readiness to defend NATO allies, according to Reuters. The deployments are above and…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Respinsa pana nu demult in mod categoric de foști și actuali decidenți politici – care imparțeau cu o lejeritate demna de o cauza mai buna etichete precum ”agitatori”, ”extremiști” ori ”conspiraționiști” tuturor oponenților politici care le puneau la indoiala…

- Mai mulți oameni au fost raniți dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la un amfiteatru in orașul german Heidelberg, relateaza The Independent și Reuters. ”Un individ a ranit mai multe persoane, intr-un amfiteatru, cu o arma lunga”, a anuntat intr-un comunicat Politia din Mannheim. Anterior, poliția…

- Preturile petrolului au urcat, marti, la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters. Contractele…