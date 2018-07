Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia privind preluarea de catre compania chineza CEFC China Energy Company Ltd. a unui pachet de 51% din actiunile companiei petroliere KMG International NV, fostul Rompetrol Group, a esuat, au declarat marti pentru Reuters trei surse din apropierea discutiilor.

- Grupul Volkswagen a anunțat o schimbare structurala in cadrul companiei, astfel incat brandurile sale sa iși asume responsabilitatea pentru diferite piețe de activitate. Spre exemplu, Seat se va ocupa de Africa de Nord, in timp ce Audi va coordona Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific, cu excepția…

- Președintele directoratului KazMunayGas, Sauat Mynbayev, s-a intalnit marți, la București, cu ministrul energiei, Anton Anton. KazMunayGas (KMG) este unicul acționar al KMG International (KMGI), fostul Rompetrol Group. Cu aceasta ocazie, reprezentanții KMGI anunța ca au identificat deja cel puțin doua…

- Sony a anuntat saptamana aceasta ca va plati 2,3 miliarde de dolari pentru a prelua controlul grupului EMI, transformandu-se astfel in cea mai mare casa de productie din industrie, care a revenit la viata datorita trendului serviciilor de streaming, potrivit Reuters. Achizitia este cea mai…

- In doar cativa ani, CEFC s-a transformat dintr-un trader petrolier de nisa din orasul natal al lui Ye Jianming (provincia chineza Fujian, din sud-estul Chinei) intr-un conglomerat cu activitati in domeniul energiei si finantelor. O divizie principală a grupului chinez CEFC China Energy, care ar…

- SUA investigheaza Huawei pentru incalcarea embargoului asupra Iranului și ar putea pați la fel ca rivala chineza ZTE, care a fost amendata cu aproape 900 de milioane de dolari anul trecut, iar in acest an a fost blocata in SUA. Investigația ar fi inceput inca din 2016, potrivit Reuters . Aceasta vine…

- Producatorul elvetian de medicamente Novartis intentioneaza sa-si intareasca pozitia in domeniul terapiei genetice si a neurostiintei oferind 8,7 miliarde de dolari pentru achizitionarea firmei americane Avexis, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ambele companii au acceptat tranzacţia, oferta…