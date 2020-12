Stiri pe aceeasi tema

- Compania medicala germana BioNTech a anuntat, miercuri seara, ca documentatia de aprobare a vaccinului anticoronavirus dezvoltat impreuna cu firma americana Pfizer a fost "accesata ilegal" in atacul cibernetic care a vizat Agentia Europeana a Medicamentelor, potrivit Mediafax. "Am fost informati…

- Agentia Europeana a Medicamentelor a fost vizata, miercuri, de un atac cibernetic, anunta institutia, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial, potrivit MEDIAFAX. "Agentia Europeana a Medicamentelor a fost vizata de un atac cibernetic. Agentia a lansat imediat o investigatie totala, in…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clément Beaune a asigurat joi ca Regatul Unit nu a beneficiat de niciun avantaj în alocarea unui prim vaccin anti-Covid-19 din cauza Brexit, contrar a ceea ce spune Londra, potrivit AFP.„Nu a existat niciun avantaj conferit…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru a-si asigura sute de milioane de doze de vaccinuri impotriva coronavirusului dezvoltate de Pfizer-BioNTech si CureVac, a declarat pentru Reuters un oficial european implicat in discutiile cu grupurile farmaceutice. Potrivit…

- Teste finale: Pfizer anunta o eficacitate de 95% a vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat cu compania germana BioNTech. Cand intra in producție Compania americana Pfizer a anuntat miercuri ca rezultatele finale ale testelor clinice de faza a treia pentru vaccinul sau impotriva COVID-19, dezvoltat…