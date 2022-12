Stiri pe aceeasi tema

- Sarbii care protesteaza in orașul Mitrovica din nordul Kosovo, divizat etnic, au ridicat marți noi baricade, la cateva ore dupa ce Serbia a declarat ca și-a plasat armata in stare de alerta maxima de lupta, in urma unor saptamani de escaladare a tensiunilor dintre Belgrad și Pristina. Ministerul sarb…

- Armata sarba se afla la „cel mai inalt nivel de pregatire de lupta” dupa saptamani de escaladare a tensiunilor dintre Serbia și Kosovo, scrie BBC, informeaza Mediafax. Președintele Aleksandar Vucic spune ca va „lua toate masurile pentru a proteja poporul și a pastra Serbia”. Tensiunile sunt mai puternice…

- Guvernul sarb va cere comandantului fortelor NATO de mentinere a pacii sa permita Belgradului sa trimita pana la 1.000 de politisti si personal militar in Kosovo, a anuntat joi seara presedintele Aleksandar Vucic, citat vineri de Reuters.

- Uniunea Europeana a avertizat luni cu privire la „escaladare și violența”, dupa ce discuțiile de urgența dintre Kosovo și Serbia nu au reușit sa rezolve disputa lor de lunga durata privind placuțele de inmatriculare auto folosite de minoritatea etnica sarba din Kosovo, scrie Reuters. „Dupa multe ore…

- Uniunea Europeana va organiza luni o reuniune de urgenta cu presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar Albin Kurti pentru a discuta despre relatiile tot mai tensionate intre Belgrad si Pristina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- In urma unei intalniri a reprezentanților politici sarbi din nordul Kosovo, ministrul Comunitaților și Retururilor Goran Rakic ​​a declarat ca iși da demisia din funcția sa in guvernul de la Pristina. El a spus ca 50.000 de alți angajați au facut același lucru, noteaza Reuters . Printre angajații care…

- Ministrul sarb al Apararii, Milos Vucevic, a declarat marti ca presedintele Aleksandar Vucic, in calitate de comandant-sef, a ordonat ca fortele armate sarbe sa fie puse in stare de alerta sporita pentru a fi capabile sa duca la bun sfarsit orice sarcina.

- Guvernul de la Belgrad a decis creșterea nivelului de alerta in armata Serbiei, a anunțat ministrul sarb al Apararii, Milos Vucevic. Ordinul in acest sens a venit de la președintele țarii, a precizat ministrul. Decizia este legata de creșterea tensiunilor in Kosovo, pornind de la decizia autoritaților…