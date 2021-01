Reuters: Datoria publică a Italiei ar putea urca în acest an la un nou record postbelic, de 158,5% din PIB Reuters: Datoria publica a Italiei ar putea urca in acest an la un nou record postbelic, de 158,5% din PIB Datoria publica a Italiei ar putea urca in acest an la un nou record postbelic, de 158,5% din PIB, depasind nivelul de 155,6% din PIB, stabilit in septembrie ca tinta pentru 2021, a declarat, sambata, o sursa guvernamentala, citata de Reuters. Noua estimare reflectă impactul unui pachet de stimulare în valoare de 32 de miliarde de euro (39 de miliarde de dolari) anunţat săptămâna aceasta, care va duce deficitul bugetar din 2021 la 8,8% din producţia naţională,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

- Noua estimare reflecta impactul unui pachet de stimulare in valoare de 32 de miliarde de euro (39 de miliarde de dolari) anuntat saptamana aceasta, care va duce deficitul bugetar din 2021 la 8,8% din productia nationala, in crestere fata de nivelul de 7% vizat anterior. Cheltuielile suplimentare vor…

