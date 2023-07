Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Rusia a invadat NATO in 2022, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a aprobat furnizarea catre Ucraina a controversatelor munitii cu fragmentatie si va face vineri un anunt oficial in acest sens, potrivit presei americane citate de agentia EFE, potrivit agerpres.ro.Decizia, care ocoleste interdictia legala pentru fabricarea, folosirea…

- Tarile Uniunii Europene vor antrena 30.000 de soldati ucraineni in 2023, a anuntat marti Ministerul ucrainean al Apararii, intr-un moment in care armata sa a lansat o contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia, potrivit AFP. "In 2023, in cadrul Misiunii de asistenta militara a UE…

- Germania va livra inca 64 de rachete Patriot sol-aer Ucrainei, alaturandu-se altor state aliate NATO in sustinerea apararii aeriene a Kievului, relateaza dpa. Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a anuntat noua livrare vineri, pe marginea reuniunii ministrilor apararii din statele NATO de…

- Noul pachet de ajutor militar al SUA de 325 milioane de dolari pentru Ucraina implica Washingtonul si mai adanc in ”abisul” conflictului, a declarat miercuri, 14 iunie, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, citat de Reuters și Agerpres . Pachetul, care contine munitii pentru…

- Combustibilul rusesc ajunge in continuare in Europa și Ucraina, in ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana, in cadrul schemei de reexport prin țari terțe. Alexander Hmelevsky, doctor in economie, a spus acest lucru intr-un comentariu la pentru agenția ucraineana UNIAN, menționand ca produsele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marti la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant – transmite DPA, preluata de Agerpres. Cea de-a cincea vizita efectuata de Von der Leyen in Ucraina de cand Rusia…

- Ministrul ucrainean de finante, Sergii Marcenko, le-a transmis sambata omologilor sai din statele Uniunii Europene ca Ucraina va avea nevoie anul viitor de cel putin 18 miliarde de euro ca ajutor macrofinanciar, suma echivalenta celei oferite Kievului anul acesta de blocul comunitar, si a cerut in plus…