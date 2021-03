Stiri pe aceeasi tema

- Certificatele digitale de vaccinare care permit oamenilor sa calatoreasca in Europa, in ciuda pandemiei de coronaviurs, probabil vor fi disponibile inaintea verii, a spus cancelarul german Angela Merkel dupa summit-ul virtual al liderilor din UE, transmite Reuters.

- Pașaportul COVID-19 va fi introdus din martie. Inițiativa aparține IATA. Permisul de calatorie care ține cont de vaccinarea titularului și de eventualele teste COVID efectuate, devine realitate peste cateva saptamani. Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), care inglobeaza aproape…

- Uniunea Europeana așteapta o cantitate de aproximativ 10 milioane de vaccinuri anti-COVID-19 pe care grupul farmaceutic Pfizer trebuia sa le livreze in luna decembrie. Asta inseamna ca blocul comunitar a primit cu 30 % mai puține vaccinuri de la compania americana, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Șeful executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri, autoritaților europene, sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-Covid, precum Sputnik V, produs in Rusia, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. ”Le cerem autoritatilor europene sa accelereze procesele…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a acuzat luni Uniunea Europeana ca retine vaccinuri anti-COVID-19 in dauna altor tari, si a deplans faptul ca statelor mai putin bogate le lipseste forta de a-si asigura cantitatile dorite, transmite Reuters. 'Aceasta este o lupta intre cei mai mari ofertanti,…

- „Astazi vom lua acțiuni pentru a face obligatorii testele PCR pentru toți calatorii care vor sa intre in țara, inclusiv pentru cei din Uniunea Europeana”, a afirmat Angelov in timpul unei ședințe de guvern, potrivit Reuters .Autoritațile bulgare au afirmat ca pana in prezent au identificat opt cazuri…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au inceput, luni, sa discute daca cei care se vaccineaza anti-Covid ar trebui sa aiba o libertate de mișcare mai mare vara aceasta fața de restul populației, transmite Reuters.