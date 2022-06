Reuters: Cât petrol importă Uniunea Europeană din Rusia Interdictia asupra importurilor de titei transportat pe mare va fi introdusa treptat, in sase luni, iar pentru produsele rafinate transportate pe mare, peste opt luni. Masura exclude livrarile prin conducta de petrol Drujba, care aprovizioneaza rafinariile din Europa de Est si estul Germaniei. Cu toate acestea, multi cumparatori europeni au suspendat in mod voluntar achizitiile de petrol rusesc sau au anuntat planuri de a-l elimina treptat, ceea ce inseamna ca importurile de petrol rusesc vor fi reduse cu aproximativ 90%. Mai jos este un rezumat al datelor cheie despre utilizarea petrolului rusesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

