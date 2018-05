Reuters: Bahamas nu mai e paradis fiscal Oficialii Uniunii Europene urmeaza sa propuna saptamana viitoare scoaterea a doua jurisdictii din Caraibe de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, realizata in cadrul campaniei blocului comunitar indreptata impotriva evaziunii fiscale, arata documente ale UE consultate de Reuters.



In martie, Bahamas si St Kitts & Nevis au fost incluse pe lista tarilor a caror practici si reglementari fiscale nu sunt in linie cu standardele UE si care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate.



Dupa ce Bahamas, St Kitts & Nevis s-au oferit sa-si modifice reglementarile fiscale, oficialii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele de crestere ale economiei mondiale au fost revizuite in sus, pana la 3,2% in 2018 si 2019, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat joi, care trage totodata un semnal de alarma asupra riscurilor care ar putea afecta aceasta crestere. "Cresterea economiei…

- Uniunea Europeana incearca sa obtina despagubiri din partea SUA de pe urma tarifelor impuse de administratia americana la importurile de otel si aluminiu, in pofida promisiuniloe Washingtonului ca acestor tarife nu li se aplica regulile Organizatiei Mondiale a Comertului. Urmand o procedura…

- Samsung castiga bine de pe urma fiecarui iPhone X pe care il vinde Apple, dar lucrurile s-ar putea schimba incepand cu toamna viitoare. Din fericire pentru Samsung si din pacate pentru Apple, compania din Coreea de Sud este singurul furnizor de panouri OLED pentru iPhone X, telefonul de top…

- Un numar de 32 de farmacii vor avea program permanent in Capitala, in perioada sarbatorilor pascale, iar 232 au program semi-permanent. Pentru a veni in intampinarea nevoii populatiei de a sti care sunt farmaciile deschise in perioada sarbatorilor de Paste, Colegiul Farmacistilor Bucuresti…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan. "Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Vamesii francezi au gasit vinerea trecuta in cala unui autocar un tablou al pictorului Edgar Degas care fusese furat in ultima zi a anului 2009 dintr-un muzeu din Marsilia. La Reunion des Musees Nationaux a anuntat atunci ca tabloul valoreaza 800.000 de euro, desi personalul muzeului din Marsilia…