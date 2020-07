Stiri pe aceeasi tema

- Principalii lideri republicani din Congresul SUA au respins, joi dupa-amiaza, ideea presedintelui Donald Trump de amânare a scrutinului prezidential si parlamentar programat în noiembrie, informeaza site-ul de stiri Axios.com, citat de Mediafax.O eventuala decizie de amânare…

- Principalii lideri republicani din Congresul SUA au respins, joi dupa-amiaza, ideea presedintelui Donald Trump de amanare a scrutinului prezidential si parlamentar programat in noiembrie, informeaza site-ul de stiri Axios.com, potrivit MEDIAFAX.O eventuala decizie de amanare a alegerilor trebuie…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- "Congresul a primit notificarea ca presedintele a retras oficial Statele Unite din OMS in plina pandemie", a scris pe Twitter, Robert Menendez, membru democrat al Comisiei pentru relatii externe din Senatul SUA. Stire in curs de actualizare. loading...

- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…

- Echipele de campanie ale presedintelui Donald Trump si candidatului democrat Joe Biden au fost recent tinta, fara succes, unor atacuri cibernetice din China si Iran, au anuntat cercetatori de la Google, noteaza AFP."Am asistat recent la "amenintari avansate persistente" din partea unui grup din China…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti reteaua sociala Twitter ca "se amesteca" in alegerile prezidentiale din Statele Unite semnaland pentru prima data doua dintre mesajele sale pe platforma ca inselatoare, o amenintare pentru libertatea de exprimare, in opinia sa, noteaza AFP.Citește…

- Twitter contrazice pentru prima oara o postare a presedintelui Donald Trump, dupa ce acesta a publicat informatii false pe reteaua sociala. Noua functie a Twitter, menita sa atraga atentia cititorilor cand o postare contine informatii false sau inselatoare a marcat un tweet al presedintelui in care…