Reuters: Ajutată de fondurile UE, România ajunge din urmă vecinii mai bogați Economia Romaniei ar urma sa depașeasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile UE, o moneda stabila și de investițiile straine, stimulate in parte și de relocarea activitaților din Rusia și Ucraina. Fondul Monetar Internațional se așteapta ca economia Romaniei sa inregistreze in acest an un avans de 3,1% și chiar cu o estimare mai modesta a Comisiei Europene privind un avans de 1,8% ar plasa-o inaintea Poloniei, care ar urma sa inregistreze o creștere de 0,7%, și a Ungariei, care se va confrunta cu o incetinire economica și o inflație accelerata, transmite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

