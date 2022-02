Stiri pe aceeasi tema

- Publicația eronata a agenției Bloomberg despre inceputul "invaziei" Rusiei in Ucraina vorbește despre pericolul declarațiilor agresive ale Statelor Unite și ale capitalelor occidentale, ea arata cum astfel de mesaje pot duce la consecințe ireparabile, a declarat pentru RIA Novosti purtatorul de cuvint…

- Ucraina a semnat un acord pentru a-si majora, cu pana la 55%, importurile de gaze naturale din Slovacia, in conditiile in care incearca sa isi asigure aprovizionarea cu energie amenintata de o posibila invazie a Rusiei, odata cel mai mare furnizor de gaze al Ucrainei, transmite Reuters. Operatorul…

- Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de criza cu Rusia, considerand ca aceasta nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a indicat ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmit sambata AFP si Reuters. 'Livrarile de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o pozitie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei sa nu invadeze Ucraina, potrivit declaratiilor difuzate de agentia de presa turca oficiala Anadolu, citata de AFP, pe fondul temerilor Kievului si Occidentului cu privire la o posibila agresiune din partea Rusiei impotriva tarii vecine, la frontiera…

- Aproximativ 3.000 de militari rusi au initiat, marti, exercitii cu munitie reala in zone din vestul Rusiei, inclusiv in apropierea Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentiile de presa Interfax si Reuters. Exercitiile militare se desfasoara in regiunea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept „o linie rosie” despre care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei. De asemenea, Secretarul…