- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza, 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati din Israel, in noaptea de sambata spre duminica, cu doua curse operate de compania TAROM - 189 prima cursa, respectiv 157 cu al doilea zbor -, masura luata…

- UPDATE – 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati din Israel, in aceasta noapte, cu doua curse Tarom, anunta ministerul de Externe. Grupurile de pelerini romani care au ramas, deocamdata, la Tel Aviv au primit cazare si asistenta, cu sprijinul autoritatilor israeliene si a Patriarhiei Romane…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat azi, 7 octombrie, ca in Statul Israel si Fasia Gaza au avut loc evolutii de securitate, pe parcursul noptii de 6 spre 7 octombrie 2023, cand a fost lansat un numar mare de rachete din Fasia Gaza catre Statul Israel si au avut loc si infiltrari ale unor militanti…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, a oferit noi detalii despre situația din Israel, sambata, la Știrile B1 TV „Autoritațile romane au condamnat cu fermitate atacurile din Israel, prin vocea Președintelui, vocea premierului, vocea ministrului de Externe, atacurile impotriva…

- Ministerul Afacerilor Externe a ridicat sambata, nivelul de alerta pentru Israel, in urma declansarii starii de razboi in zona. Romania cere cetatenilor sai sa urmeze instructiunile autoritatilor locale, sa se adaposteasca in cladiri si, cand situatia va permite, sa paraseasca tara. In plus, le cere…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla sau tranziteaza statul Israel sa urmeze instrucțiunile autoritaților locale, sa se adaposteasca in cladiri și, cand situația va permite, parasirea țarii.Totodata, MAE atenționeaza cetațenii romani care intenționeaza sa calatoreasca…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoareasca in aceasta tara sa isi reprogrameze deplasarea. De asemenea, cetatenii romani care se afla pe teritoriul Statului…

- Patru cetațeni romani aflați in Niger vor fi evacuați azi cu ajutorul autoritaților franceze. In Niger, potrivit Ministerului de Externe, se mai afla 20 de cetațeni romani. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Republica Niger, reprezentantii…