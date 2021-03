Stiri pe aceeasi tema

- Reușita ireala pentru turismul din Romania. Care este ținutul verde care a caștiga locul al doilea intr-o competiție internaționala pentru cele mai sustenabile destinații turistice din lume. Unde se afla aceasta regiune superba. Ce județ din Romania este alegerea People’s Choice 2021 Vești incredibile…

- COMUNICAT DE PRESA Statistica europeana confirma reușita Guvernului liberal privind creșterea economica Cifrele oficiale confirma faptul ca Guvernul PNL a luat pana acum cele mai bune masuri pentru economie.

- Productia industriala in Uniunea Europeana si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna ianuarie, insa in Romania a stagnat comparativ cu luna decembrie si a scazut comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters.Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile…

- Agenția Europeana pentru Securitate Cibernetica este prima instituție cu putere de decizie continentala din partea Uniunii Europene care iși va avea sediu central in țara noastra, decizie care vine cu numeroase beneficii pentru specialiștii și industria IT și nu numai. Reușita actualului ministru de…

- Viitorul Romaniei, respectiv copiii, nu se mai afla in țara! La finele anului 2019, mai mult de 708.300 de romani erau rezidenti in Germania. Dintre romanii rezidenti in Germania, aproape 93.400 sunt copii cu varsta de pana la 10 ani. Romanii sunt a cincea cea mai numeroasa populatie rezidenta dupa…

- Productia industriala in Uniunea Europeana si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna noiembrie, insa in Romania a scazut atat comparativ cu luna octombrie cat si comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…